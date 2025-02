Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Se cresce la cultura, cresce la pace” è il motto dell’associazione nonantolana Elfo Avventure, che anche quest’anno, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Nonantola, propone la rassegna “Teatramo”, giunta alla sua decima edizione, che si terrà al teatro Troisi di Nonantola a partire da sabato 8 febbraio. Tre compagnie amatoriali metteranno in scena altrettante opere. Con il ricavato, Elfo Avventure sosterrà i propri numerosi progetti: sostegno allo studio di oltre 100 bambini attraverso l’assunzione di due maestri in Madagascar per un intero anno scolastico; sostegno alla Casa della Divina Provvidenza che ha sede a Lusaka, capitale dello Zambia, che ospita oltre 40 ragazze e bimbe orfane con gravi invalidità psico-fisiche. L’associazione Elfo Avventure si occupa di sostegno allo studio a centinaia di bambini del terzo mondo. Opera da oltre un ventennio in Madagascar con l’adozione a distanza di circa 160 bambini.

Realizza piccoli progetti di manutenzione o realizzazione di acquedotti, asili, scuole, case per senzatetto in diversi paesi: Tanzania, Kenia, Mozambico, Zambia, Malawi, Ecuador.

Prima data sabato 8 febbraio alle 21 al teatro Troisi con la Nuova Compagnia Teatrale Nord Sud di Vignola che porta sul palco “Una festa indimenticabile” di Paola Zanasi. A seguire, sabato 15 marzo, la compagnia Ammuina Produzioni Teatro di Carpi mette in scena “Il Caso di Alessandro e Maria” di Giorgio Gaber. Infine, chiude la rassegna sabato 5 aprile sempre alle 21 la compagnia Il Poggio di San Giovanni in Persiceto con “Signori, il delitto è servito” di Jonathan Linn. Informazioni, prenotazioni, prevendita: 3355881505 Posti numerati, ingresso 12 euro.