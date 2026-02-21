Nonantola, sgomberato stabile comunale occupato abusivamente

Ieri i carabinieri di Nonantola hanno denunciato uno straniero di 25 anni, senza fissa dimora e gravato da precedenti di polizia, ritenuto responsabile di invasione di terreni o edifici e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione è scattata in via Provinciale Est, dove su segnalazione di Acer Modena, i carabinieri hanno sorpreso l'uomo mentre occupava abusivamente il sottotetto della struttura. Dagli accertamenti è emerso che l’indagato si era introdotto nello stabile forzando una finestra, riuscendo ad accedervi dopo averne tagliato le grate di protezione.

I militari hanno rinvenuto un giaciglio di fortuna: il bivacco si presentava in pessime condizioni igienico-sanitarie, in un contesto di forte degrado.

A seguito di perquisizione personale, l'occupante è stato trovato in possesso di complessivi 20 grammi di hashish, già meticolosamente suddivisi in dosi pronte per lo smercio. Insieme allo stupefacente, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la somma di 165 euro in contanti, ritenuta verosimile provento di spaccio.

A seguito di ulteriori verifiche, il giovane è risultato irregolare sul territorio nazionale e inottemperante a un precedente ordine di espulsione. Per tali ragioni, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, i Carabinieri hanno provveduto ad accompagnare l'uomo presso il Cpr di Potenza, ai fini dell’eventuale definitivo allontanamento dal territorio nazionale.