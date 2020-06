Nonantola, per due martedì l'abbazia risplende con suoi musei

Per due sere, il 23 (domani) e 30 giugno, dalle 20.30, a Nonantola, si accenderanno le 'Luci sul Medioevo', con l'apertura dell'Abbazia, del Museo Benedettino e Diocesano d'Arte Sacra e del Museo di Nonantola, ospitato nella Torre dei Bolognesi.Sara' possibile passeggiare nel giardino della Perla Verde e nel Giardino Abbaziale, ammirandone la nuova illuminazione artistica, ma anche partecipare a visite guidate gratuite. ''Luci sul Medioevo'- spiega l'assessore al Turismo e alla Cultura Andrea Zoboli- anticipa il programma culturale estivo organizzato dai servizi culturali del Comune di Nonantola, che prendera' avvio il 7 luglio nel giardino Perla Verde e che vedra' susseguirsi fino alla fine di agosto concerti, spettacoli teatrali'.La visita guidata al Museo Benedettino e Diocesano d'Arte Sacra condurra' alla scoperta del patrimonio millenario ancora oggi conservato in Abbazia. Si potranno ammirare importanti opere pittoriche (come il grande Polittico quattrocentesco di Michele di Matteo e la Pala di San Carlo Borromeo di Ludovico Carracci), pergamene di Carlo Magno, Matilde di Canossa, Federico Barbarossa, codici miniati, ed il Sacro Tesoro Abbaziale.A seguire, ci si spostera' al Museo di Nonantola, all'interno della trecentesca torre dei Bolognesi, in un viaggio a ritroso nel tempo, dall'epoca contemporanea alla preistoria, con un focus sul periodo medievale, indagato grazie agli scavi archeologici.La visita terminera' sul belvedere della torre da cui sara' possibile ammirare il panorama da un'altezza di 38 metri. Le visite guidate inizieranno alle 20.45; per prenotare 059-549025 o museo@abbazianonantola.it. I musei rimarranno comunque aperti nella serata anche per visite libere, con accessi nel pieno del distanziamento sociale.