25.000 euro per le imprese: a Modena evaso solo il 10% delle richieste

I dati nazionali ci dicono che solo una minima parte delle aziende italiane, pur avendone diritto, hanno richiesto di accedere al finanziamento da 25.000 euro garantito dallo Stato. Una garanzia, quest'ultima, che non toglie le perplessità e l'impossibilità per tanti imprenditori, di sostenere quello di fatto è un prestito a tutti gli effetti, e quindi di indebitarsi. Ma anche tra coloro che hanno scelto di accedere al finanziamento le cose non vanno lisce come prospettato. In parte per gli aspetti burocratici di base e un pò per alcuni intoppi legate alle procedure non snelle o legate ad ulteriori garanzie richieste comunque dalle banche.



Fatto sta che a Modena, solo il 10% delle richieste di finanziamento fino a 25mila euro è stato soddisfatto, nel 45% dei casi l'attesa sarà di poco superiore al mese, nel restante 35% il prestito arriverà entro 3 settimane e per il restante 20% entro 2 settimane.

E' quanto emerge da un sondaggio compiuto da Confcommercio Modena su un campione di oltre 300 imprese che hanno richiesto un finanziamento garantito al 100% alle banche modenesi.

“Sono tempi troppo lunghi per imprese che hanno urgente bisogno di liquidità per sopravvivere – commenta Confcommercio – e comunque lontanissimi da quelli prefigurati dal Governo al momento del varo del decreto liquidità”.

“Avevamo perfettamente contezza del fatto che la scelta del Governo di preferire i prestiti bancari agli indennizzi diretti a fondo perduto, come noi abbiamo sempre suggerito e chiesto, avrebbe provocato questa situazione, che rischia però seriamente di condannare centinaia di imprese al baratro”.

“Le banche – prosegue la nota di Confcommercio – si sono trovate investite da una mole imponente di lavoro senza essere preparate e per di più in un periodo in cui diverse di esse hanno filiali chiuse e personale operativo ridotto”.

“A ciò si aggiunga – precisa Confcommercio – che le nostre imprese fanno anche i conti con una certa burocrazia interna alle banche, oltre che con diversa modulistica e documenti da produrre: la complessità della procedura non fa insomma che contribuire ad incrementare i giorni di attesa, in un quadro nel quale ogni giorno è di vitale importanza per la continuità aziendale delle nostre imprese”.

“Facciamo dunque appello al mondo bancario modenese – conclude Confcommercio – da sempre vicino ai bisogni delle aziende, perchè metta in campo ogni sforzo utile a snellire gli iter di vaglio ed erogazione del credito, anche attraverso un potenziamento delle risorse umane dedicate alla gestione delle domande”.