A Pavullo la fiera aeronautica internazionale 'VFR & Fun 2021'

Per tre giorni Pavullo, sull'Appennino modenese, diventa la capitale internazionale del volo: da venerdi9 a domenica 11 luglio, infatti, l'Aeroporto 'G. Paolucci' di Pavullo nel Frignano ospita 'VFR & FUN 2021', la fiera aeronautica internazionale. Sono previsti oltre sessanta espositori e operatori sia italiani che esteri, ma l'evento, che vede la collaborazione dell'associazione Piloti di Classe e della rivista VFR Aviation, e' aperto anche ad appassionati, simpatizzanti e semplici curiosi. Sui piazzali dell'Aeroporto, inoltre, si potranno ammirare vari esemplari di velivoli VDS e AG ad ala fissa e ala rotante e tanti modelli delle principali aziende del settore. Diversi anche gli incontri e i convegni, tra cui quello organizzato da Roma Drone Conference, l'evento professionale di riferimento nel settore dei droni in Italia.In occasione dell'evento, in collaborazione con il Comune di Lama Mocogno, e' stato attivato il locale campovolo dedicato ai velivoli minimali: i piloti saranno accolti dal personale del Comune, avranno speciali convenzioni per negozi, bar, ristoranti e attivita' ricettive oltre ad un servizio di navetta gratuito per l'Aeroporto di Pavullo.- un momento unico per tutti gli appassionati del settore, ma soprattutto per le industrie, italiane ed europee, che dopo due anni di assenza da eventi di questo spessore, potranno finalmente trovare uno spazio ideale per presentare i propri prodotti e le ultime novita' tecnologiche frutto di ingenti investimenti in Ricerca e Sviluppo'.