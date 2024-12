Accademia delle Carni e dei Salumi: i corsi a Castelnuovo Rangone

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



L’iniziativa nasce da un lavoro decennale di ricerca e di proposta a cura del sindacato Fai Cisl Emilia Centrale, culminato con il convegno del 9 giugno 2023 nel Municipio castelnovese, evento che per la prima volta mise in rete Istituzioni e parti datoriali, dimostrando la sostenibilità del progetto.

Progetto che oggi diventa realtà grazie alla collaborazione tra Comune di Castelnuovo Rangone, Ial Emilia-Romagna (ente di formazione accreditato che gestirà i corsi) e nove aziende del territorio (Agricola Tre Valli, Alcar Uno, Bellucci, Salumificio Vecchi, Gigi Il Salumificio, Villani, Prosciuttificio San Francesco, Industria Salumi Simonini e Globalcarni), con l’obiettivo di preparare competenze per alzare la qualità degli alimenti, garantirne la sicurezza, autenticità e tracciabilità, promuovere la sostenibilità economica e ambientale delle produzioni, innovare processi, impianti, macchine e packaging, valorizzare sottoprodotti e scarti, favorire la competitività del settore da ogni punto di vista: ambientale, culturale, economico e sociale.



'Quello che avviene oggi, con la nascita dell’Accademia delle Carni di Castelnuovo Rangone, è un fatto davvero straordinario – spiega Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo Rangone –. Grazie a IAL Emilia-Romagna, al coinvolgimento di molte imprese del territorio e un importante finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna, il Distretto delle Carni guarda al futuro, mettendo al centro la formazione dei lavoratori. L’Amministrazione Comunale è parte attiva in questo percorso, non solo mettendo a disposizione gli spazi del Castelnuovo Placemaking Hub, ma anche supportando le imprese del territorio ad essere sempre più protagoniste, con la loro qualità e competenza, del mercato globale. Grazie, infine, a Fai Cisl Emilia Centrale, per l’innesco creativo che ha permesso a tutti di avviare questo cammino'.