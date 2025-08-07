'Aimag nelle mani di Hera, la Corte dei Conti svelerà i rischi dell'operazione'
'Stupefacente che in una notte 19 sindaci siano riusciti a stilare un comunicato comune così pesato nelle sue parole, se fosse vero che l’hanno scritto loro'
'Una scelta condivisa per il futuro dei servizi pubblici locali. Si è concluso il percorso di approvazione, da parte dei soci pubblici di Aimag spa, dell’accordo industriale con Hera spa'. Così i 19 sindaci su 21 in una nota hanno festeggiato la cessione di Aimag ad Hera. Perché non parlano più di rafforzamento della partnership industriale ma di accordo industriale? Finalmente si smascherano da soli, purtroppo prima alla gente hanno raccontato un’altra storia non consentendo al pubblico di capire fino in fondo la natura dell’accordo, cioè la perdita di controllo sulle decisioni strategiche di Aimag'. Così il Comitato Aimag per il territorio. 'Gli incontri certo ci sono stati ma sempre e solo per illustrare una storia già scritta e mai per ascoltare visioni differenti con le quali instaurare un dialogo critico e costruttivo. La richiesta di osservazioni sulla partecipazione in HeraAcquaModena c’è stata, ma era viziata dal fatto che veniva presentata all’interno di un progetto di partnership industriale che tale non era trattandosi in realtà di cessione di controllo. Senza dimenticare il fatto che in qualche caso era richiesto l’invio tramite posta certificata, notoriamente poco diffusa tra le famiglie.
Anche se il 100% dei comuni avesse votato a favore il controllo non sarebbe stato assicurato a causa dell’assenza di un patto di sindacato che i comuni hanno escluso approvando le delibere sull’accordo con Hera perché questa società potesse annunciare il controllo su Aimag'. 'La Corte dei conti si esprimerà al riguardo con la professionalità e il rigore che la contraddistinguono. La continua evocazione di questa verifica induce a ritenere che le sue possibili osservazioni all’operazione fornirebbero motivo di sollievo a chi si è avventurato in questa operazione non valutando fino in fondo i termini del problema e i rischi che corre. Perché continuare a raccontare storie alla gente? E’ stupefacente che in una sola notte 19 sindaci siano riusciti a stilare un comunicato comune così pesato nelle sue parole, ammirevole, se fosse vero che l’hanno scritto loro'.
