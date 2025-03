Aimag nelle mani di Hera: la newco si chiamerà HeracquaModena srl

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il dato era già stato tratto ma ora l'operazione che consentirà ad Hera di aumentare il proprio spazio e il proprio potere in Aimag ha anche un nome: Heracqua Modena. Così si chiamerà la nuova srl partecipata da Hera a cui verranno trasferite le attività afferenti al servizio idrico integrato della provincia di Modena attualmente in capo a Hera. Di queste ore la definizione anche dei passaggi operativi del percorso che prevede, tra l’altro, un aumento di capitale mediante il conferimento da parte di Hera in favore di Aimag di una partecipazione di circa il 45% della nuova società.

Negli ultimi giorni sarebbe stato definito, in un confronto con i livelli sindacali, che fino al 2028 entreranno nella nuova società i dipendenti in forza al servizio idrico Hera

Ricordiamo che l’aumento di capitale è stato definito valutando Aimag circa 7x l’Ebitda 2024 e la nuova società circa 1,2x la RAB, conseguentemente è previsto che la partecipazione di Hera in Aimag salga dal 25% a circa il 41%, mentre i Soci Pubblici manterranno la maggioranza con il 51%.