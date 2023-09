Alla conquista di Aimag: top manager di Hera entra nel nuovo CDA a tre di Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La presentazione parla chiaro: Direttore Business Development con la responsabilità di supportare il Vertice Aziendale nella gestione dell’evoluzione del portafoglio di business, perseguendo le opzioni di sviluppo nei business core o le ipotesi di ingresso in altri business/iniziative, sia attraverso operazioni di acquisizione, sia attraverso sviluppi interni o attraverso gare'. Nome pesante ed importante in una SPA fornitrice di gas, quale Hera è, all'interno di una società di fatto concorrente, operante nel settore del gas. Così come pur socia al 20% ma comunque concorrente nel settore rifiuti rispetto ad Aimag. Dopo l'ingresso nel CDA di Aimag, con la previsione di proporre anche il Direttore Generale, è prevedibibile che la nuova pedina nello scacchiere del gruppo Aimag possa accendere il dibattito politico e non solo. Se sulla nomina del CDA di Aimag pesa un ricorso al TAR proposto da Mirandola e dai comuni soci dell'area nord, che ne chiede l'annullamento, il passaggio (che ha per forza di cose previsto anche un cambio di statuto), di componenti del CDA da 5 a 3 e l'ingresso di un componente che rappresenta l'azienda concorrente Hera, non è cosa da poco. Sia sul piano politico che tecnico che erariale.Gi.Ga.