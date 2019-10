Assicoop, dai dipendenti ok alla piattaforma per rinnovo contratto

È stata approvata la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale 2020-2022 delle lavoratrici e dei lavoratori di, principale agente assicurativo di UnipolSai Assicurazioni spa del territorio delle due province.'La proposta rivendicativa presentata dalla Fisac/Cgil di Modena e Ferrara è stata approvata all’unanimità in entrambe le assemblee in rappresentanza di oltre 150 dipendenti di Assicoop e prevede una richiesta economica relativa al premio aziendale variabile, in linea con l’ottimo risultato economico dell’azienda che ha chiuso il bilancio 2018 con un utile di oltre 2 milioni di euro e un bilancio patrimoniale consolidato che fotografa un’azienda solida e in ottimo stato di salute. Un’azienda che conferma la propria solidità grazie all’importante impegno profuso dalle lavoratrici e dai lavoratori in questi anni che adesso si aspettano una risposta coerente agli utili realizzati - si legge in una nota Cgil -. Oltre al salario variabile, punti qualificanti della piattaforma riguardano l’organizzazione del lavoro, le condizioni di salute e sicurezza, l’occupazione con un’attenzione particolare al ricambio generazionale, la formazione e la qualificazione del personale'.'La piattaforma sarà presentata dalla Fisac Cgil e dalla Rsu alla direzione aziendale nei prossimi giorni e ci si aspetta un proficuo avvio della trattativa visto le richieste assolutamente coerenti con il buon andamento aziendale degli ultimi anni. Il sindacato assieme ai lavoratori e le lavoratrici, in occasione dei 50 anni di Assicoop, si dichiara certo che l’impegno a considerare le persone come parte di una relazione sociale stabile, che attribuisce dignità e sostegno all’ascolto di una cultura che tuteli l’esistenza e il benessere delle persone e delle famiglie, non saranno solo parole prive di contenuto e meramente dichiarate nel bilancio sociale di Assicoop, ma saranno il faro degli impegni che Assicoop dovrà prendere con i propri dipendenti durante l’intera trattativa'.