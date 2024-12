'Banca San Felice, aver investito è come aver comprato terra su Marte'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Banca Popolare di San Felice , ma per i membri dell’associazione Amici della Sanfelice 1893 la situazione è tutt’altro che rose e fiori. 'Siamo contenti – le parole del presidente Davide Baraldi – di chiudere il 2024 con un bilancio positivo e auspichiamo che anche il 2025 rimanga sulla stessa linea. Bene anche per i dividendi, nonostante sia una cifra irrisoria, l’ormai famoso contentino. Tuttavia, ci sono cose che non capiamo e vorremmo delle risposte'. In primis, Baraldi ha dubbi sulle due nuove filiali che lunedì il direttore generale, Vittorio Belloi, ha annunciato saranno aperte nei prossimi tre anni in Appennino e nel bolognese. 'Negli ultimi sei anni ne sono state chiuse forse sette, tutte aperte nell’era Cocchi. Viene da domandarsi, quindi, se sia una scelta oculata'.

Ma torniamo al presente. 'Visto che tutto sembra andare a gonfie vele – continua Baraldi – chiediamo l’accorpamento con istituti di maggiore importanza, come sostiene da tempo la Banca d’Italia. Non per ultimo, come associazione abbiamo fatto richiesta di agevolazioni, ma per ora non abbiamo ricevuto nessuna risposta'. Il documento è stato inviato ai vertici bancari sanfeliciani il 4 dicembre. 'In compenso abbiamo una cantina con Lambrusco e salami. Aver investito in azioni della banca in passato è come aver comprato terra su Marte: siamo amareggiati perché, in caso di necessità, non riusciamo a rivenderle per mancanza di mercato e di compratori. Stiamo parlando di azioni che a suo tempo abbiamo pagato fior di quattrini'. Baraldi conclude: 'L’attuale Cda ha fatto un ottimo lavoro di risanamento e gli siamo riconoscenti, chiediamo però di mantenere la promessa fatta nel 2018 e 2019, cioè l’accorpamento. A parte il discorso legato alle azioni, come clienti siamo sempre stati contenti del servizio e della cortesia di tutti i dipendenti'.