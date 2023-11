Battuta d'arresto nella produzione industriale modenese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La Cgil di Modena lancia l'allarme: la nostra provincia negli ultimi mesi sta conoscendo una battuta di arresto sulla produzione industriale che porterà ad una situazione di incertezza nel 2024.

Gli ultimi dati dell'Osservatorio Cgil (su dati Inps) sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali in Emilia Romagna, mostrano una tendenza alla crescita dell'utilizzo dell'ammortizzatore stesso: nel distretto ceramico nelle ultime settimane sono diverse le aziende che chiedono gli esami congiunti per la Cigo, con un calo della produzione che si attesta attorno al 20% nel settore.



'Questo fenomeno - affermano Roberta Orfello e Fernando Siena della Segreteria Cgil Modena - lo riscontriamo anche e soprattutto nelle imprese artigiane dove registriamo un forte incremento delle domande di Fsba (ammortizzatore sociale delle imprese artigiane) specie da parte delle imprese del settore meccanico e tessile.



Non è un caso che i primi a pagare una contrazione economica siano le lavoratrici e i lavoratori dell'artigianato, perché spesso le aziende tendono a re-internalizzare una parte del lavoro dato in esterno in presenza di una diminuzione degli ordinativi e della produzione.Inoltre nel settore delle piccole e medie imprese metalmeccaniche registriamo uno slittamento in avanti degli ordinativi produttivi previsti nell'anno.Non sono solo i lavoratori dell'artigianato e delle piccole e medie imprese a pagare questi primi segnali di crisi, ma ad essi si aggiungono anche i molti lavoratori precari con contratti di somministrazione o tempi determinati che rappresentano sempre la prima valvola di sfogo nelle imprese quando c'è una contrazione produttiva. Questo per la Cgil è inaccettabile.Tutto questo la dice lunga sulle politiche industriali e la mancanza di un disegno organico dell'Esecutivo che guida il paese. Se non si affrontano questi problemi relativi al posizionamento dell'Italia nella suddivisione internazionale del lavoro - concludono i rappresentanti sindacali - l'unica alternativa per continuare a 'campare' è quella di svalorizzare il lavoro, lo vediamo anche nella nostra provincia con appalti, esternalizzazioni e lavoro precario'.