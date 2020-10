Bper affonda in Borsa: -5,1%. Una azione vale appena 1 euro e 11 cent

Bper sprofonda in Borsa: oggi la banca modenese ha segnato un pesantissimo -5,1%. Ora una azione della Banca dell'ad Alessandro Vandelli vale 1,112 euro. Continuano dunque gli effetti nefasti per gli azionisti dell'aumento di capitale da 800 milioni varato lo scorso fine settimana ( qui l'articolo ) nell'ambito dell’operazione tra Bper e Intesa Sanpaolo per l’acquisizione da parte di Bper di un ramo d’azienda costituito da 532 filiali bancarie del Gruppo Intesa Sanpaolo. Da notare come solo nell'ultimo mese Bper abbia fatto registrare un meno 33%.