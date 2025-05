Buone notizie da Maserati, a Modena ritorna la produzione delle GranTurismo e GranCabrio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'La gamma GranTurismo e GranCabrio torna a casa e, a partire dalla seconda parte del 2025, i due modelli verranno nuovamente prodotti, in tutte le loro versioni, nello storico sito modenese', evidenzia oggi Maserati facendo seguito all'annuncio di Stellantis. Santo Ficili, ceo della casa del Tridente, sottolinea che 'riportare la GranTurismo e la GranCabrio a Modena è una decisione orgogliosa e strategica che unisce il nostro patrimonio industriale con le capacità del futuro, per il quale è doveroso anche ringraziare i colleghi di Mirafiori per lo straordinario lavoro fatto' nella prima fase di produzione negli ultimi anni. Con l'avvio della 'nuova' produzione prevista nel quarto trimestre del 2025, rimarca Ficili, 'stiamo rafforzando le nostre radici, offrendo al contempo la flessibilità e l'innovazione che i nostri clienti si aspettano.

Siamo guidati dal nostro cuore modenese: questa terra è la pietra angolare del nostro Brand straordinario, il più longevo di tutta la Motor Valley italiana, capace di portare nel mondo una visione unica di performance e piacere di guida. L'impegno del Marchio nei confronti della comunità locale- insiste Ficili- è sempre vivo e, allo stesso tempo, vogliamo creare nuove opportunità di crescita'.In una nota, Maserati ricorda che 'Modena è uno degli impianti più avanzati del Paese, fiore all'occhiello per la produzione delle auto super sportive con la Halo Car MC20, coupé dalle prestazioni estreme (oltre 326 km all'ora di velocità massima.

Accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,88 secondi) equipaggiata dal motore Maserati Nettuno, la sua versione cabrio MC20 Cielo e la nuovissima GT2 Stradale', versione omologata per la strada della GT2 che ha riportato la casa del Tridente 'a competere e vincere in pista nei campionati a ruote coperte, capace di distinguersi per le prestazioni superiori senza rinunciare al comfort, grazie all'iconico motore V6 Nettuno che, in quest'ultima configurazione, raggiunge i 640 CV (471kW), GT2 Stradale è la più potente Maserati con motore termico guidabile non solo in pista'.Lo stabilimento modenese, aggiunge Maserati, 'è anche fulcro dello sviluppo e della produzione dello straordinario propulsore che equipaggia le super sportive del Tridente: dalle storiche palazzine rosse esce l'innovativo motore V6 da 630 CV con la nuova tecnologia MTC (Maserati Twin Combustion) coperto da brevetto. Il Nettuno è stato ideato, sviluppato, progettato e costruito interamente qui da Maserati e utilizza una tecnologia di combustione a precamera derivata dai motori di Formula 1. La flessibilità e la tecnologia all'avanguardia di questo sito sono anche dimostrate dalla recente apertura delle nuove delle Officine Fuoriserie Maserati'.'La notizia data oggi da Maserati è di grande importanza perchè ci consente di dare finalmente concretezza alla volontà espressa da Stellantis di rilancio del sito di via Ciro Menotti come polo del lusso. Conferma anche l'impegno che l'amministratore delegato Santo Ficili si era preso fin dal primo nostro incontro con la prospettiva condivisa di una rinnovata centralità per il cuore industriale di Modena, come è sempre stata la Maserati' - commenta il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. 'Questa città, come ho detto più volte, è legata in modo indissolubile a questo marchio e alla sua gloriosa storia - chiude Mezzetti -. Ora è necessario affiancare un'aggressiva politica commerciale che accompagni il successo delle auto che verranno costruite qui e dia sicurezza ai lavoratori che hanno vissuto un lungo periodo di incertezza'.'Il trasferimento della produzione sportiva da Mirafiori a Modena può comportare la necessità di richiamare full time l’intera forza lavoro, con un assorbimento graduale che procederà a tappe spedite' - commenta Alessandro Bonfatti, segretario generale della Fim Cisl Emilia Centrale.'Col nuovo assetto, a Modena oltre alla Mc20 nelle sue varie versioni, arriveranno quindi la Gran turismo (Gti) e la Gsi (cabrio), concentrando nella nostra città la punta di diamante della produzione sportiva del Tridente, il segmento sul quale Maserati punta per la sua attrattività sul mercato. Questa novità rappresenta una importante opportunità per tutta la filiera automotive modenese che gravita attorno a Maserati. Significa che per Maserati è l’uscita definitiva dal tunnel? No, questo è solo un punto di partenza, importante ma che non può assolutamente fermare la necessità di investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi modelli. Voglio essere chiaro – osserva Bonfatti –: se l’obiettivo di togliere dalla palude della solidarietà la forza lavoro esistente ora è davvero a portata di mano, una seria politica di investimenti che stimolino l’interesse e la risposta positiva del mercato può portarci a traguardare l’opportunità di tornare ad assumere personale. Su questo dobbiamo tutti dare il massimo. Fim Cisl è pronta a fare la sua parte. La legge appena approvata per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese può essere un importante strumento per concorrere a questo risultato'.