Caffè a 1.30 euro a Modena, Confesercenti: 'Pesano inflazione e caro energia'

'Rispetto alla presa di posizione di una associazione di consumatori ribadiamo che la Commissione di Controllo dei prezzi del Comune di Modena, che segue un accurato lavoro di raccolta e analisi dati ha certificato che l'aumento annuo nel Comune di Modena per il comparto 'Alberghi e Pubblici esercizi' è stato del 9,4%. Non abbiamo quindi modo di ritenere che l'aumento medio nei bar sia superiore'. Così Fiepet Confesercenti Modena replica all'intervento di ieri di Federconsumatori 'Inoltre, vorremmo ricordare - continua Fiepet - che tale aumento è dovuto in particolare all'incremento della bolletta energetica che mediamente per le imprese del settore è stata del 120% e incide per il 12% del totale dei costi dei pubblici esercizi (era al 4% nel 2020). Vi sono stati anche aumenti di varie materie prime (ricordiamo che sempre secondo la commissione comunale di controllo dei prezzi l'aumento dei prodotti alimentari è stato mediamente del 13%). Infine, ci teniamo a sottolineare che le imprese del comparto dei pubblici esercizi avrebbero potuto ritoccare i prezzi per recuperare tutti gli aumenti di costo subiti nel corso del 2022 e invece hanno mantenuto gli aumenti al di sotto dell'inflazione che hanno subito i prodotti e i servizi da loro acquistati'.