Castelfranco Emilia, domani inaugura lo store Risparmio Casa

Dopo le recenti aperture a Ferrara e Coriano, si inaugura un nuovo punto vendita per Risparmio Casa in Emilia-Romagna. La catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, celebra domani 15 ottobre, a Castelfranco Emilia, l’apertura del suo quinto store nella Regione, il 109° in Italia. 2.000 metri quadri di superficie commerciale nati in via Archimede dove lavoreranno 20 figure professionali.

“Rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei consumatori e creare un rapporto di fiducia con loro è la nostra missione – fanno sapere dall’azienda – Nell’ultimo anno abbiamo avviato un piano di sviluppo che ci vede oggi fortemente impegnati anche sul fronte delle assunzioni, avendo toccato il traguardo di 109 punti vendita in Italia. In questo percorso l’Emilia-Romagna, dove Risparmio Casa ha aperto finora ben 5 store, si conferma un’area particolarmente strategica su cui continueremo a investire, aumentando la vicinanza con il territorio e supportando nella quotidianità, con qualità e risparmio, la comunità locale.”

Risparmio Casa propone oltre 36.000 referenze,divise tra prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Non solo grandi brand dell’industria di marca, ma anche un assortimento di marchi di private label.

La catena italiana punta a raddoppiare i punti vendita entro il 2025.