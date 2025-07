Controllo esclusivo di Hera su Aimag, anche l'Antitrust dà il via libera all'operazione

La definizione dell'operazione

E' arrivata l'attesa delibera dell'Antitrust dopo quella del 31 marzo con la quale l'autorità aveva deciso di aprire una istruttoria 'al fine di valutare se l’operazione in esame sia suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato della futura gara d’ambito per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Atem di Modena 1'.L'Antitrust ha deciso di autorizzare l’operazione, a condizione che Hera spa dia piena esecuzione a una serie di prescrizioni.1-Hera dovrà consentire al gestore aggiudicatario di beneficiare per un periodo massimo di diciotto mesi, della dilazione del pagamento del Vir relativo alla totalità delle concessioni facenti capo alla società e alle proprie controllate incluse nell’Atem di Modena 1,-Hera spa, con riferimento alla totalità delle concessioni facenti capo alla società e alle proprie controllate incluse nell’Atem di Modena 1, dovrà consentire al gestore aggiudicatario di fruire, alle condizioni previste dall’Arera per servizi analoghi, di un contratto di servizi della durata di un anno, finalizzato ad agevolare il subentro nella gestione della rete.-Hera spa dovrà consentire al gestore aggiudicatario di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente che sono obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore, in misura inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 Punti di riconsegna gas con facoltà, inoltre, di rinunciare al trasferimento di quei dipendenti indicati dal gestore uscente come correlati a funzioni centrali.Hera dovrà garantire che i dipendenti identificati come soggetti al passaggio diretto, ma non richiesti dal gestore subentrante, resteranno alle sue dipendenze alle medesime condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all’anzianità di servizio-Hera spa renderà disponibile al soggetto che ne faccia richiesta dati e informazioni e, in particolare: le cartografie delle reti in formato elettronico, l’integrazione delle informazioni cartografiche con anno di posa delle singole tubazioni e delle interconnessioni, l’elenco delle apparecchiature dei singoli impianti di Prelievo, l’elenco delle richieste di allacciamento alla rete gas non evase o non evadibili alla data di emissione del bando o alla data più prossima alla stessa, i dettagli relativi alle dispersioni con indicazione della parte di impianto su cui la dispersione è stata individuata, ’andamento giornaliero delle portate orarie degli IPRM dell’ultimo anno solare precedente alla richiesta, le schede di calcolo relative all’ultimo triennio disponibile dei valori del parametro Kt per lo stato di protezione catodica delle reti in acciaio, le informazioni sulla consistenza delparco contatori elettronici, profilo e curriculum dettagliato del personale impiegato e oggetto di passaggio, indennizzi erogati negli ultimi tre anni, penali relative al bilanciamento e performance delta in-out per tutti i trienni disponibili e casi in default e Def a essi associato negli ultimi cinque anni.Nella delibera l'Antitrust conferma comunque il passaggio esclusivo del controllo di Aimag ad Hera.'L’operazione in esame si articola in un aumento di capitale in natura da liberarsi mediante il conferimento da parte di Hera in favore di Aimag di una partecipazione di circa il 45% del capitale sociale di una società controllata da Hera (di seguito, “Newco”) a cui verranno trasferite le attività afferenti al servizio idrico integrato della provincia di Modena - si legge nella delibera -. Nell’aumento della partecipazione di Hera in AIMAG dal 25% a circa il 41%, con i soci pubblici (i ventuno Comuni siti nelle province di Modena e Mantova) che manterranno la maggioranza del capitale sociale di Aimag con il 51% e nella contestuale adozione di un nuovo modello di governance di AIMAG, a valle della quale il suo governo industriale competerà esclusivamente a Hera.Nello specifico, pertanto, a esito dell’operazione Hera deterrà il controllo esclusivo su Aimag'.