Coronavirus, titoli bancari affondano la Borsa: Bper perde oltre il 6%

Continua l'effetto negativo del coronavirus sui mercati italiani, in particolare sui titoli bancari. Dopo il timido tentativo di recupero in apertura, Piazza Affari a metà mattina (11.30) perde oltre il 2% nel Ftse Mib. Malissimo Bper Banca, protagonista 10 giorni fa della operazione che prevede un maxi aumento di capitale in vista dell'acquisizione da Intesa di 500 filiali Ubi, dell'ad modenese Alessandro Vandelliche cede oltre il 6%. Male anche Banco Bpm che arretra del 7,4%, Ubi del 6% e Unicredit del 5,8%. Più contenuti i ribassi di Mediobanca (-3,4%), Intesa Sanpaolo (-3,5%) e Banca Generali (-2,3%).