Accordo notturno Intesa-Bper su filiali Ubi: Bper crolla in Borsa

Crollo in Borsa questa mattina per Bper Banca dopo l'annuncio dato intorno a mezzanotte dell'aumento di capitale necessario (stimato in via prudenziale fino ad un massimo di 1 miliardo) per l'acquisizione da Intesa di 500 filali Ubi . Parallelamente vola Ubi con un oltre più 20%. Da notare che Unipl ha annunciato sempre questa notte di avere sottoscritto con Intesa un accordo per la successiva acquisizione di rami d'azienda riferibili a compagnie assicurative attualmente partecipate da Ubi.Essere player nel settore bancario e assicurativo pare sia possibile a livello nazionale. Ma non dobbiamo sottovalutare che a fronte di un 'annuncio notturno' da parte del Gruppo Intesa, circa l'acquisizione tramite una offerta pubblica di scambio tra appunto Intesa San Paolo e Ubi banca, giocano un ruolo importante anche due soggetti già legati tra di loro che hanno sede a Modena e Bologna e cioè Bper ed Unipl.

Oggi Banca Popolare dell'Emilia Romagna sta perdendo in Borsa al momento quasi il 7%, Unipol invece guadagna oltre l'1%.

Quindi?

Bper svolge un ruolo chiave acquistando più di 400 sportelli di Ubi da Intesa (post Opa) e Unipol va ad acquistare il ramo assicurativo di Ubi da Intesa, tutto probabilmente nel disegno strategico del nuovo grande gruppo bancario che nascerà da Intesa ed Ubi.

Ne vedremo delle belle anche perchè cosa succederà a Mps (che infatti oggi guadagna in Borsa)? Cosa succederà a Banco Bpm? Ma sopratutto chi risanerà Banca Popolare di Bari?

Giorgio Cavazzoli