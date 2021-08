Covid, CGIA Mestre: 8 posti di lavoro su 10 persi sono autonomi

. Tra febbraio 2020, mese che precede l'avvento della crisi pandemica, e giugno di quest'anno,Come dire che in questi 16 mesi il numero totale delle partite Iva presenti in Italia è diminuito mediamente di 776 unità al giorno.Tra i lavoratori dipendenti, invece, il numero complessivo degli occupati e' sceso di 'sole' 92milaunita'. A sottolinearlo e' l'Ufficio studi della CGIA.Un comparto importante del mondo delle partite Iva è costituito dal. A differenza del piccolo commercio e del lavoro autonomo, questo settorenonostante negli ultimi 10 anni le imprese artigiane presenti in Italia abbiano subito una contrazione molto preoccupante (-11,7 per cento pari a una variazione in termini assoluti di -170.551 unita'). Nel periodo Covid (2° trimestre 2021 su 1° trimestre 2020) si è assistito a una sorprendenteinversione di tendenza. Al netto dei risultati riportati dalla Toscana (-1.531 imprese) e da una buona parte delle regioni della cosiddetta dorsale adriatica, tutte le altre hanno registrato un saldo positivo. A livello nazionale lo stock e' aumentato di 7.664 unita', portando il numero complessivo delle imprese artigiane presenti in Italia a toccare quota 1.292.685.Per la CGIA è difficile giustificare questa performance così positiva che ha riguardato soprattutto le regioni del Sud. Non e' comunque da escludere chea fondo perduto messi a disposizione sia dal Governo sia dalle Regioni alle aziende in difficoltà. La CGIA sostiene che i negozi di vicinato e le tante botteghe artigiane presenti nel Paese hanno bisogno di sostegno perchè garantiscono la coesione sociale anche del nostro sistema produttivo. Se spariscono le micro imprese, rischiamo di abbassare notevolmente la qualita' del nostro made in Italy. Per questo e' indispensabile tagliare la burocrazia, rivedere il fisco, abbassando drasticamente il peso di imposte e contributi sulle piccolissime imprese, e approvare quanto prima la riforma degli ammortizzatori sociali che, in caso di chiusura dell'attivita', preveda delle misure di sostegno al reddito anche ai lavoratori autonomi.