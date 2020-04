Covid, per Fmi sarà recessione globale: Pil Italia a -9,1%

A causa della pandemia di Covid-19 il mondo entrera’ in una fase di recessione, con una contrazione di circa il 3 per cento del Pil globale nel 2020: lo prevede il Fondo monetario internazionale, secondo il quale la crisi rischia di essere più grave di quella degli anni Trenta del secolo scorso. Secondo le stime, pubblicate oggi, il Pil delle economie più avanzate del pianeta si contrarrà del 6,1 per cento. L’Eurozona potrebbe perdere il 7,5 per cento. Particolarmente colpita, secondo l’Fmi, sarà l’Italia: -9,1 per cento.