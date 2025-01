Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Prima vera maxi operazione finanziaria del neo presidente Domenico Trombone per tentare di rimettere in sesto i conti di Coop Alleanza 3.0: il colosso cooperativo ha infatti venduto gioielli di famiglia per 222 milioni. Lo avevamo detto , per chiamare Trombone alla presidenza, portando alle dimissioni anticipate di Cifiello, i problemi dovevano essere gravi e l'operazione lo dimostra.Coop Alleanza 3.0 infatti ha ceduto un portafoglio del valore di 222 milioni di euro composto da 22 immobili food retail di cui 15 supermercati per una superficie lorda affittabile di circa 140mila metri quadrati, molti dei quali in Emilia Romagna.L'acquisizione del portafoglio è stata realizzata da Grr Garbe Retail.

'Grazie a questa operazione - spiega il gruppo in una nota - Grr Garbe Retail rafforza la propria presenza sul mercato immobiliare retail europeo, in linea con l'obiettivo di Garbe di espandere ulteriormente la piattaforma a livello internazionale'.Nel dettaglio, le quote del fondo chiuso regolamentato italiano 'Retail Partnership', gestito da Bnp Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A. (SGR), sono state acquisite da Icg Real Estate, la divisione dedicata al real estate del global alternative asset manager Icg, e da un investitore istituzionale tedesco. Grr Garbe Italy ha assistito gli investitori nell'operazione e continuerà ad operare come Asset Management Advisor del fondo.L'operazione prevede un nuovo contratto di locazione trentennale con Coop Alleanza 3.0, accordo che 'garantisce la stabilità del rendimento del portafoglio. Il nostro obiettivo è creare valore sia per i tenant che per gli investitori'. 'Questo portafoglio, legato a Coop Alleanza 3.0, è una testimonianza del nostro impegno per offrire soluzioni retail sostenibili che rispondano alle esigenze dei conduttori' ha commentato Marco Grassidonio, Country Head di Garbe Italy.