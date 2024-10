Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La Giunta intende inoltre coordinarsi con il Presidente del Consiglio Comunale per convocare un Consiglio Comunale tematico in cui invitare i vertici aziendali, un rappresentante del Governo e i sindacati - si legge in una nota -. Il calo della produzione del 75,8% nel 2024, la chiusura di Innovation Lab, l'incertezza sul futuro non chiarita dall'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares nell'audizione in Parlamento di alcuni giorni fa. Sono alcune delle questioni richiamate nel documento che chiama in causa anche il Governo e in particolare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy'.