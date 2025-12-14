Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Da Mirandola al mondo: festa per i 40 anni di Medtronic Dar

Da Mirandola al mondo: festa per i 40 anni di Medtronic Dar

L'azienda del biomedicale fondata nel 1985 dal pioniere Mario Veronesi, oggi parte di Medtronic, ha celebrato i suoi 4 decenni con la comunità di Mirandola

2 minuti di lettura
Medtronic Mallinckrodt Dar ha voluto condividere con la comunità di Mirandola, cuore pulsante del distretto biomedicale e con un open day nello stabilimento, la celebrazioni dei propri 40 anni di storia. Lo stabilimento, fondato nel 1985 dal pioniere Mario Veronesi, e oggi parte di Medtronic, leader mondiale nell’HealthCare Technology, rappresenta uno dei siti produttivi più avanzati del settore.
 

Con circa 330 dipendenti e oltre 47 milioni di dispositivi medicali realizzati ogni anno – dai filtri respiratori ai circuiti di ventilazione fino ai dispositivi Ty-Care per la gestione delle vie aeree – la fabbrica mirandolese è un esempio di come radicamento territoriale e visione internazionale possano convivere in un ecosistema di innovazione.
La giornata celebrativa ha messo al centro le persone e la loro storia, con un plant tour aperto a dipendenti e famiglie e momenti istituzionali che hanno sottolineato il valore di questo traguardo.
«Negli ultimi cinque anni abbiamo investito 20 milioni di euro per rendere lo stabilimento più moderno, efficiente e sostenibile», ha ricordato Luca Spinardi, direttore del sito, sottolineando l’introduzione di nuove automazioni e la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1 MW annuo.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
«Il merito è delle nostre persone, vero fiore all’occhiello dello stabilimento», ha aggiunto, ribadendo l’impegno verso l’obiettivo Net Zero entro il 2045.
 

A rimarcare la portata internazionale del sito è stata Paola Pirotta, amministratrice delegata di Medtronic Italia: «Mirandola non è solo un sito produttivo, ma un simbolo di eccellenza e innovazione. Ogni giorno da qui partono soluzioni che raggiungono ospedali e pazienti in tutto il mondo, contribuendo a salvare la vita di due persone ogni secondo». Numeri che parlano da soli: 79 milioni di pazienti serviti ogni anno, 2,7 miliardi di dollari investiti in ricerca e sviluppo, oltre 2.700 brevetti e 174 studi clinici attivi.
Il legame con il territorio è stato sottolineato anche da Letizia Budri, sindaco di Mirandola, che ha definito i quarant’anni di Medtronic 'un traguardo importante per il distretto biomedicale e per l’intera comunità'. La festa dedicata a dipendenti e famiglie, ha aggiunto, «conferma l’attenzione dell’azienda per le persone e per il territorio, valorizzando relazioni, inclusività e spirito di squadra».
 

La storia di Medtronic Dar si intreccia con quella di Mirandola, un distretto che ha saputo reagire a crisi come il sisma e la pandemia, rinnovando processi e tecnologie.
Oggi lo stabilimento guarda avanti con nuovi progetti di ammodernamento e infrastrutture, confermando la volontà di restare un sito strategico per il futuro.
Quarant’anni che raccontano non solo la crescita di un’azienda, ma la resilienza di un territorio e la capacità di trasformare innovazione e responsabilità sociale in valore condiviso.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Pd della Bassa e Pd di Carpi: la luna di miele è durata un giorno

Pd della Bassa e Pd di Carpi: la luna di miele è durata un giorno

Mirandola, Platis (FI): 'Quattro ambulanze in avaria in due giorni, servono risposte'

Mirandola, Platis (FI): 'Quattro ambulanze in avaria in due giorni, servono risposte'

Mirandola: si rompono un tubo dell'acqua al Pronto Soccorso e due ambulanze in un giorno

Mirandola: si rompono un tubo dell'acqua al Pronto Soccorso e due ambulanze in un giorno

Ospedali Carpi e Mirandola, Altini (Ausl) alla Cisl: 'Stiamo lavorando per riportare standard adeguati'

Ospedali Carpi e Mirandola, Altini (Ausl) alla Cisl: 'Stiamo lavorando per riportare standard adeguati'

Ospedali di Mirandola e Carpi, la Cisl lancia allarme: 'Affondiamo tra politica e propaganda'

Ospedali di Mirandola e Carpi, la Cisl lancia allarme: 'Affondiamo tra politica e propaganda'

Mirandola, lavoro nero e immigrazione clandestina: nel mirino azienda tessile cinese

Mirandola, lavoro nero e immigrazione clandestina: nel mirino azienda tessile cinese

Articoli più Letti Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Modena, in un anno 330 sfratti eseguiti con la forza pubblica

Modena, in un anno 330 sfratti eseguiti con la forza pubblica

CAP Modena, la Presidente traccia la rotta: 'Più innovazione, attrattività e un rapporto nuovo con i territori'

CAP Modena, la Presidente traccia la rotta: 'Più innovazione, attrattività e un rapporto nuovo con i territori'

Seta, c'è l'intesa coi sindacati regionali sull'accordo economico

Seta, c'è l'intesa coi sindacati regionali sull'accordo economico

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Gambro Vantive, per il piano industriale bisognerà aspettare tre mesi e mezzo

Gambro Vantive, per il piano industriale bisognerà aspettare tre mesi e mezzo

Formigine, impianto fotovoltaico da 424 kWp firmato Box Tosi

Formigine, impianto fotovoltaico da 424 kWp firmato Box Tosi

Maranello, il Gruppo MoMa ha acquisito le Ceramiche Ricchetti

Maranello, il Gruppo MoMa ha acquisito le Ceramiche Ricchetti

Censis: l’Italia spende più per gli interessi sul debito che per gli investimenti

Censis: l’Italia spende più per gli interessi sul debito che per gli investimenti