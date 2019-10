Dazi, agroalimentare E-R esposto per 405 milioni

Modena

Gli Stati Uniti rappresentano il terzo mercato di riferimento per l'export alimentare dell'Emilia-Romagna: 405 milioni di euro nell'ultimo anno, il valore piu' alto tra le regioni italiane, secondo un'indagine di Confartigianato, in crescita tendenziale del +28,6% nel primo trimestre del 2019.Per questo i dazi di Trump spaventano l'industria agroalimentare emiliano-romagnola. I prodotti alimentari maggiormente esportati verso questo mercato sono i prodotti delle industrie lattiero-casearie (30,9% del valore totale), che risulta il settore italiano maggiormente interessato dall'introduzione di dazi Usa a partire dal 18 ottobre 2019. I dazi colpiranno in particolar modo le regioni piu' esposte su questo mercato, tra cui l'Emilia-Romagna che si posiziona seconda dopo la Sardegna. In regione sono complessivamente 8.035 le imprese artigiane nel comparto alimentare, di queste il 2,5%, pari a 200 imprese, operano nella lavorazione di prodotti lattiero-caseari. A livello provinciale gli Stati Uniti sono il primo mercato di riferimento per le aziende agroalimentari della la provincia di Forli'-Cesena (8,8% dell'export di prodotti alimentari venduti nel mondo), il terzo mercato di riferimento per(11,6%) e Parma (10,6%), il quarto mercato di riferimento per Piacenza (6,3%), Rimini (5,8%) e Bologna (5,3%), e il quinto mercato di riferimento per Reggio Emilia (4,7%). Tra le prime 30 province italiane per valore dell'export di prodotti delle imprese lattiero-casearie verso gli Usa figurano Parma al primo posto, Piacenza al quinto, Reggio Emilia al nono eal decimo.