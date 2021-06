Edilizia. Colla: 'Siamo fuori dal tunnel' Ance: 'Prorogare Superbonus'

L'uscita da oltre un anno di pandemia, la sfida del Superbonus 110%, le urgenze e le opportunità del settore edile in Emilia Romagna. E' questo il quadro fornito questa mattina da Ance Emilia Romagna sugli scenari regionali dell’edilizia.Un quadro tratteggiato in un vertice online da Rodolfo Girardi, vicepresidente del Centro Studi Ance, Flavio Monosilio, direttore del Centro Studi Ance, Stefano Betti, presidente Ance Emilia Romagna e Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico della Regione Emilia Romagna ().Accolti con ottimismo i segnali di ripresa del settore (incentivati anche dal superbonus 110%), Ance lancia un allarme sul tema deldestinati alle imprese nel comparto residenziale (-86% tra il 2007 e il 2017), con i dati del 2020 che mostrano ancora un dato negativo, -17,8% rispetto al 2019 con cadute più intense a Bologna e Piacenza. Non solo. La pandemia ha provocato unnella Regione nel primo semestre 2020 (-17,2%). Nella seconda parte dell'anno si è invece assistito a un recupero ma non sufficiente a invertire il segno. Il 2020 chiude quindi a -5,8% rispetto al 2019, sintesi di un calo più pronunciato nei comuni capoluogo (-9,2%) e di una flessione più contenuta nei Comuni minori. Va detto che già nel primo semestre 2021 si rileva già unSi registra invece una implementazione nel settore dei lavori pubblici, con un aumento della spesa per le opere pubbliche che dovrebbe avere effetti maggiori nei prossimi anche in virtù del Next generation Eu.'In base a questi dati possiamo dire che, nonostante la difficoltà, le imprese hanno retto anche grazie agli ammortizzatori messi in campo - ha detto Stefano Betti -. Una ripresa che ha sfruttato il Superbonus e che si consoliderà con il Pnrr. Il nostro settore si conferma quindi come settore trainante per l'economia del nostro Paese. In questo contesto chiediamo prima di tutto una proroga oltre il 2022 di tutto il sistema del Superbonus, un sistema che ha dimostrato di dare risposte importanti sul tema della riqualificazione della sicurezza sismica degli edifici. Ma per entrare a regime è servito tempo e a questo si somma il problema enorme dell'aumento delle materie prime registrato nell'ultimo anno. Ecco allora che l'effetto calmierante delle proroghe è determinante'.'Siamo fuori dal tunnel e ora va gestita la luce - ha detto l'assessore Colla -. E' vero abbiamo preso una botta del 9% nel 2020, ma al 31 dicembre prevediamo una crescita del 5,5% che andrà governata che è vero è anche legata al Superbonus, ma ancora non ha goduto di un euro del Pnrr. Abbiamo bisogno di una ripresa che qualifichi e stia nel sistema della sostenibilità. Detto questo, io vedo alcune particolarità regionali, come ad esempio l'incremento dell'export. Ma siamo anche la Regione delle imprese manifatturiere di qualità su cui si basa la stessa tenuta sociale del territorio. Per gestire una crescita simile dobbiamo fare un new deal dei saperi e delle conoscenze. Serve un grande investimento sulle competenze delle persone e in questo senso le scuole edili sono fondamentali'.