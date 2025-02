Ferrari, compensi per 7,983 mln al ceo Vigna, 2,607 per Elkann

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una remunerazione complessiva di 7,983 milioni di euro sul 2024 per il ceo, Benedetto Vigna, mentre quella del presidente John Elkann è stata di 2,607 milioni. È quanto emerge dal form 20-F pubblicato oggi nell'ambito dell'Annual Report di Ferrari, per il 2024.

Più nel dettaglio, come si legge nel documento, Vigna ha percepito 1,5 milioni di retribuzione fissa, 3,097 di parte variabile, legata a incentivi di breve periodo, oltre a 3,123 milioni come incentivi di lungo termine, 31.000 euro di fringe benefit e 230.000 di pension benefit. Elkann, invece, ha percepito 513.000 euro come quota fissa e 1,03 milioni di parte variabile legata a incentivi di breve periodo, oltre a 1,04 milioni di incentivi di lungo termine e 20.000 euro, infine, di fringe benefit.