Finale Emilia, gli imprenditori della Bassa si sfidano sui go kart

Una domenica di festa e di sport a Finale Emilia dove il gruppo di imprenditori della Bassa modenese si sono sfidati sulla pista di Go kart di Massa Finalese. Il gruppo 'Eravamo quattro amici al bar' oggi composto da oltre 60 imprenditori e coordinato dall'ex sindaco di Finale Emilia Raimondo Soragni, nei mesi scorsi si era già cimentato in un torneo di giochi 'da tavolo' , ma questa volta la competizione si è materializzata sulle quattro ruote.Una trentina i partecipanti alla gara di oggi, quasi tutti volti noti della imprenditoria modenese. Da Fabrizio Stefani e Riccardo Zaccarelli ad Albareto Bolognesi, da Roberto Campagnoli ad Euro Barelli, da Roberto Casari a Stefano Zaccarelli. Passando, tra gli altri, per Donato Bergamini, Stefano Pedrazzoli, Alberto Rivetta, Camillo Breveglieri, Pietro Galazzi, Luca Cappello, Paolo Valeri, Moreno Marani, Fabio Ziosi...La gara si è svolta in due sessioni. La prima è stata dominata da figli e nipoti 'professionisti' dei kart di alcuni imprenditori con l'exploit da segnalare di Campagnoli, mentre la seconda ha visto primeggiare Fabrizio Stefani davanti a Riccardo Zaccarelli e a Massimiliano Ricciuti. Premio come miglior atleta nella categoria 'donne' a Pam Rabacchi. A consegnare i trofei il sindaco di San Felice Michele Goldoni, insieme al direttore generale di Aimag Davide De Battisti. La giornata di festa si è conclusa con il pranzo organizzato nello stesso kartodromo.