Formigine, lavoratori coop smentiscono sindacato: 'Nessun caporalato'

'La situazione denunciata è mendace perchè non rispecchia l'ambiente e il clima nel quale viviamo in Coop Alleanza 3.0. Diventa opportuno dunque chiarire che non lavoriamo in un ambiente ostile, il caporalato citato se esiste, esiste in altre sedi (e speriamo vivamente di no)'. E' questo il contenuto di una lettera firmata dai lavoratori dell’Ipermercato di Formigine inviata ai media dopo la denuncia lanciata nei giorni scorsi dalla Filcams Cgil e rilanciata da alcune forze politiche . I lavoratori di Formigine insomma smentiscono il sindacato che aveva parlato apertamente di situazioni di stess e disagio e in alcuni stabilmenti di veri e propri atti vessatori , critiche sfociate in un presidio a fine giugno proprio davanti allo stabilmento di Formigine.