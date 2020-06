Coop, accuse di 'caporalato'. Alleanza 3.0: 'Critiche inaccettabili'

'Coop Alleanza 3.0 ritiene inaccettabili e infondate le accuse fatte nelle ultime ore da due formazioni politiche su presunte malversazioni nei confronti dei lavoratori dell’ipercoop di Formigine'. Così in una nota la Coop replica alle accuse di Potere al Popolo e Sinistra civica Formigine sulla protesta messa in scena sabato davanti alla Coop di Formigine sulle scia delle accuse mosse 10 giorni fa dalla Cgil.

'Alla Cooperativa inoltre non risultano comunicazioni inerenti a uno sciopero dei lavoratori del negozio per sabato 27 giugno da parte delle organizzazioni sindacali, con cui è in constante confronto e dialogo. Coop Alleanza 3.0 da sempre ha improntato con i lavoratori, un rapporto fondato sulla correttezza e sul rispetto formale e sostanziale dei contratti collettivi di lavoro e del regolamento aziendale. Il rispetto e il sostegno dei lavoratori è uno dei tratti distintivi della Cooperativa che può anche annoverare un contratto integrativo e un servizio di welfare aziendale tra i più avanzati'.



Le accuse

'Potere al popolo Modena esprime la solidarietà ai lavoratori in sciopero della Coop Alleanza 3.0 di Formigine scesi oggi in sciopero - aveva attaccato in una nota Potere al Popolo Modena -. E' assai grave che il gruppo dirigente di questa cooperativa non sia intervenuta, nonostante da tempo lavoratori denunciano le minacce verbali ed insulti, per riportare il diritto al lavoro un bene condiviso. Per non parlare poi delle pressioni psicologiche, attuate attraverso turni ad orario spezzato nell'arco della giornata, che minano seriamente lo svolgimento di una vita sociale degna di essere definita tale.

Il vaso questa volta a Formigine e colmo e quando i lavoratori denunciano con tanto di cartelli, presidio e sciopero perché “...una nostra collega è stata oggetto di umiliazioni e denigrazioni da parte di un diretto superiore, sino a sentirsi male in parcheggio” e ancora che “questo è un ultimo episodio segnalato al gruppo Dirigente della cooperativa, sempre caduto nel vuoto” noi, anche come soci consumatori della cooperativa, non possiamo starne fuori'.