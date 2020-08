Garanzia Italia, Bper finanzia con 10 milioni di euro Panaria group

Bper ha definito con Panariagroup Industrie Ceramiche spa un'operazione di finanziamento a lungo termine di 10 milioni di euro, assistita dalle garanzie di Sace (quelle messe in campo col decreto liquidità) nell'ambito del programma Garanzia Italia.

Panariagroup produce superfici ceramiche di fascia alta e di lusso, impiega oltre 1700 dipendenti, conta sei stabilimenti produttivi (3 in Italia, 2 in Portogallo e 1 negli Stati Uniti) e ha chiuso il 2019 con 382 milioni di euro di fatturato. 'Panariagroup è una delle tante storie di successo italiane, dove sacrificio e creatività radicate in un tessuto socio-economico fertile consentono il raggiungimento di traguardi impensabili - afferma Ermanno Ruozzi, responsabile della direzione regionale Emilia Centro di Bper -. La nostra banca vede spesso se stessa in queste storie e sa di avere una responsabilità importante nel sostenerle e svilupparle soprattutto nell'attuale delicato contesto'.

“Affrontiamo questa fase di ripartenza - ha commentato Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup - con energia e visione su quelli che devono essere i nostri traguardi industriali e commerciali. Abbiamo chiaro il nostro focus sull’innovazione e sugli investimenti necessari per realizzare prodotti sempre più vicini alle nuove esigenze dei clienti. In questo senso la partnership con Bper ci offre ulteriore slancio per il nostro percorso”.