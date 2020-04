Hera, compenso dell'ad Venier quasi raddoppia in un anno: ora guadagna 952mila euro

Aumentano ancora i compensi della governance Hera (qui il link completo alla pagina aziendale aggiornato a ieri). Nell'aprile 2014 il presidenteentrò in polemica con l'allora premieraffermando di 'non sentire il bisogno di abbassarsi lo stipendio' che allora era di 457mila euro annui. Ebbene, oggi (dato 2019 appena pubblicato da Hera dopo l'assemblea di ieri ) il presidente esecutivo Herane guadagna 562.448 euro ( nel 2018 furono 557.955 euro). Insomma il 'bisogno' non avvertito da Tomaso Tommasi di tagliarsi lo stipendio cresce ancora. E ieri il suo incarico è stato rinnovato per tre anni.Un incremento di compensi che riguarda tutti i vertici della multiutility. Clamoroso l'incremento del compenso dell'amministratore delegato Hera. Nel 2018 ha infatti percepito un compenso pari a 578.269 euro, nel 2019 invece ha incassato complessivamente 952.353 euro.Al vicepresidente (nel 2019 era il modeneseche oggi ha lasciato il posto all'ex assessore di Modena) sono andati 89.233 euro in linea con lo scorso anno.Da segnalare tra gli amministratori Hera modenesi anche i 60.545 euro percepiti nel 2019 da, non rinnovato nella assemblea di ieri, e iper Marina Vignola, rinnovata fino al 2023.