Il gruppo Inalca, Cremonini, protagonista ad Anuga 2019

Inalca, società controllata dal Gruppo Cremonini di Castelvetro, sarà presente con uno stand alla Fiera di Anuga 2019 “Taste the Future”, la più importante esposizione del food al mondo, che si tiene a Colonia dal 5 al 9 ottobre.

Lo stand (A-015 Pad. 5.2) rappresenta in modo significativo tutte le aree di business della società: carni bovine (Inalca), salumi e snack (Italia Alimentari, con i marchi Ibis e Corte Buona) e Inalca Food&Beverage (distribuzione internazionale del cibo di eccellenza dell’agro-industriale Made in Italy).



'Inalca - si legge in una nota -. sviluppa la sua attività di produzione in Italia valorizzando al massimo i nostri allevamenti nazionali, anche con progetti di filiera che coinvolgono decine di migliaia di allevatori. Insomma un’azienda che fonda e condivide molto del suo valore con la sua supply chain con un modello sostenibile ed integrato realizzato in Italia ma implementato anche nelle altre zone del mondo (Russia ed Africa) in cui opera con strutture locali. Allo stesso tempo, nell’attività di trading internazionale, il know-how dell’azienda permette di selezionare e distribuire le migliori carni al mondo'.

L’azienda ha organizzato il 7 ottobre alle 12,30 presso il suo stand, l’evento “Nebraska MEATing” in collaborazione col Nebraska Beef Council e il produttore Greater Omaha, con la partecipazione del professor Chris Clalkins, docente di Scienze Veterinarie presso l’Università del Nebraska. La carne del Nebraska incontra i gusti e le necessità dei consumatori europei: tenera e saporita grazie all’allevamento al pascolo e all’alimentazione che ne favoriscono una qualità superiore che si riscontra non solo nei tagli più nobili ma anche e soprattutto in tutti gli altri tagli dell’animale, compreso l’anteriore, a un prezzo competitivo.

