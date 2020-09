Imprenditoria modenese in lutto: è morto a 57 anni Giuseppe Mussini

Il mondo della imprenditoria modenese è in lutto. E' morto oggi a 57 anni, dopo una lunga malattia, Giuseppe Mussini amministartore delegato di Ceramica Panaria. Lascia la moglie e i tre figli. I funerali si terranno domani alle 15 nella Chiesa di San Giorgio a Sassuolo.

'La numerosa famiglia di Giuliano Mussini vive oggi un momento particolarmente doloroso - afferma il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi -. Alle capacità imprenditoriali che hanno portato alla costruzione di Panariagroup, diffuso nel mondo il nome e la qualità del nostro territorio, la famiglia Mussini associa la testimonianza ai valori positivi che sono stati alla base delle imprese familiari del nostro distretto. Anche per questo Le rivolgiamo il nostro ringraziamento e la vicinanza della comunità fioranese in questo momento difficile, nel ricordo delle capacità, della forza d’animo e dell’ottimismo di Giuseppe'.

'Una persona solare, amante dello sport e della sua città, un imprenditore brillante ed al tempo stesso un amico per i suoi dipendenti e per tanti di noi - aggiunge il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani -. Anche nei difficili momenti della malattia ha sempre dispensato sorrisi ed ottimismo, mancherà a tutti noi'.



'Ho conosciuto da vicino, in venti splendidi anni di attività professionale presso Panaria, la sua profonda dedizione all’azienda di famiglia e la sua grande competenza come dirigente - aggiunge il senatore M5S Gabriele Lanzi -. Lo sviluppo commerciale del Gruppo Panaria sia in Italia sia a livello globale è in parte merito del suo lavoro e della sua visione. Alla sua famiglia va la mia vicinanza e il mio cordoglio'.