Landini lancia da Modena la piazza del 6 maggio a Bologna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Circa 500 lavoratori coinvolti questa mattina negli incontri con il segretario nazionale CGIL Maurizio Landini, nelle assemblee unitarie organizzate a Granterre e Grand'Emilia, per rilanciare i temi al centro delle rivendicazioni della piazza del 6 maggio a Bologna, sede della manifestazione unitaria di CGIL, Cisl e Uil, sulle politiche sociali e del lavoro.



La manifestazione del 6 maggio rientra nel percorso di mobilitazione sindacale che prevede anche due appuntamenti successivi, il 13 maggio a Milano e il 20 maggio a Napoli.

Cgil Cisl Uil chiedono al Governo e al sistema delle imprese un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali ed occupazionali.







'Servono risposte concrete per la tutela dei redditi dall’inflazione, un aumento di pensioni e salari, il rinnovo dei contratti nazionali pubblici e privati.



Una riforma del fisco con forte riduzione del carico su lavoro e pensioni e una maggiore tassazione degli extraprofitti e delle rendite finanziarie, maggiori investimenti sulla sanità e la scuola pubblica per garantire i diritti universali alla salute e all’istruzione. Occorre un intervento decisivo contro la precarietà, e non la liberalizzazione dei contratti a termine e l’aumento dei voucher come deciso dal Governo' - afferma il leader della CGIL che continua.'Cgil Cisl Uil vogliono una vera riforma del sistema previdenziale e chiedono politiche industriali e d’investimento condivise con il mondo del lavoro per un nuovo modello di sviluppo orientato alla transizione ambientale, sociale e digitale con particolare attenzione al Mezzogiorno e puntando sulla piena occupazione'.