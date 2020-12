Lapam-Licom lancia #acquistiamolocale, e auspica la zona gialla

Nella scelta di preferire l'acquisto di beni e di prodotti in un negozio locale, direttamente, in presenza, preferendolo all'on-line c'è molto di più del seppur importante aiuto che si può dare alle imprese e ai negozi locali, già fortemente penalizzati dal lockdown, ma c'è la riscoperta ed il valore del contatto umano, del servizio diretto, della possibilità di creare e di crearsi un momento di svago, di spensieratezza, di quella normalità nel fare le cose che oggi costituirebbe per molti il regalo più bello. E' questo il concetto espresso dalla Presidente Licom Cinzia Ligabue nella presentazione on-line della campagna 'Acquistiamo locale', campagna Lapam Licom per valorizzare le imprese del territorio.



Una campagna a favore dell’acquisto locale strutturata in una immagine coordinata e una lettera che sarà inviata ai sindaci delle province di Modena e Reggio Emilia. L'obiettivo è semplice quanto importante, se non fondamentale in questa fase complicata: spingere a comprare i prodotti del territorio nei negozi del territorio.





'Nella campagna ideata – sottolinea il segretario Licom e responsabile sindacale Lapam, Daniele Casolari – lo slogan è, appunto, acquistiamo locale perché questo è il momento di creare un vero e proprio patto sociale per salvaguardare le nostre micro, piccole e medie imprese del commercio e dell’artigianato. Acquistare nei negozi, rivolgersi agli artigiani di servizio, fare il delivery nei ristoranti e nei locali, comprare nei laboratori artigiani è oggi decisivo. Questa campagna intende proprio promuovere questi comportamenti, specialmente in questo periodo che ci porterà al Natale'. Un periodo che, nonostante i dati del contagio non positivi per Modena, dovrebbe portare, già dal 3 dicembre, il passaggio della regione Emilia-Romagna, dalla fascia arancione a quella gialla. Che, tradotto in termini commerciali, avrebbe un impatto importantissimi sulle vendite dei negozi: da un lato viene eliminata il divieto di spostamento tra i comuni che in questo periodo ha inciso molto sia sui piccoli sia sui grandi centri, ma non solo: 'La riapertura dei bar e dei ristoranti, pur accessi e posti contingentati e con tutte le regole di sicurezza, aumenterebbe di molto l'afflusso di persone e potenziali clienti per i negozi' - sottolinea Cinzia Ligabue. 'Crediamo che il passaggio a zona gialla potrà aiutare tantissimo'





“Le imprese vogliono lavorare e per farlo in sicurezza hanno fatto investimenti importanti. Penso a negozi, bar, pasticcerie, parrucchiere' - prosegue la Presidente provinciale Licom. 'E’ stato un bene estendere i ristori a chi ha perso fatturato, ma non basta, è necessario sostenere le attività di vicinato. In poco tempo abbiamo dovuto cambiare attitudine e portare gli associati anche a essere più presenti anche con servizi dedicati, data la situazione, ottenendo risultati incoraggianti: penso all’assistenza post vendita, a servizi di vario genere che vengono garantiti ai clienti. Sappiamo bene che la concorrenza del commercio online, ancora minoritaria ma in crescita, rappresenta un problema soprattutto perché i cosiddetti ‘giganti del web’ godono incredibilmente di regimi fiscali che configurano con tutta evidenza una concorrenza sleale.



Anche per questo motivo l’associazione sta inviando una lettera ai sindaci. “Nella lettera - afferma Casolari – oltre a rimarcare l’importanza e l’equità di una tassazione giusta per i giganti della rete, sottolineiamo i grandi sforzi compiuti dai comuni per sostenere commercio e attività artigiane di vicinato. E chiediamo un patto tra amministrazioni locali e imprese che operano sul territorio, per poter vedere un futuro oltre questa grave crisi”.