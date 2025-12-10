Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Maranello, il Gruppo MoMa ha acquisito le Ceramiche Ricchetti

Gruppo Ceramiche Ricchetti entrerà a far parte del Gruppo MoMa mantenendo i propri brand indipendenti e la produzione nello stabilimento di Maranello

2 minuti di lettura
Il Gruppo MoMa, una delle principali realtà nel distretto ceramico, ha finalizzato l’acquisizione di Gruppo Ceramiche Ricchetti di Maranello.

Gruppo Ceramiche Ricchetti è riconosciuta a livello internazionale per la produzione e commercializzazione di superfici ceramiche da pavimento e rivestimento, per interni ed esterni, con brand internazionali e italiani come Cisa, Cerdisa e Ricchetti.

Gruppo Ceramiche Ricchetti entrerà a far parte del Gruppo MoMa mantenendo i propri brand indipendenti e la produzione nello stabilimento di Maranello. Il perimetro dell’operazione include la realtà produttiva e distributiva italiana, mentre le attività estere resteranno sotto il controllo del Fondo QuattroR. 'La strategia del Gruppo MoMa sarà quella di realizzare importanti  sinergie produttive e commerciali con le altre realtà del Gruppo, favorendo la crescita ed il  rilancio dei marchi che negli anni hanno saputo costruire un forte posizionamento premium, promuovendo l’alta qualità dei prodotti e uno stile unico e distintivo' - si legge in una nota.

'Siamo orgogliosi di annunciare l’acquisizione di Gruppo Ceramiche Ricchetti, un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita e completamento della gamma prodotti. Ceramiche Ricchetti rappresenta un'icona industriale italiana – commenta Renzo Vacondio, amministratore delegato del Gruppo MoMa –.
L’acquisizione, completata anche grazie al supporto di tutti gli stakeholders che da anni affiancano Gruppo Ceramiche Ricchetti, tra cui, tra gli altri, le amministrazioni comunali del territorio, ha consentito alla società di concludere positivamente il proprio percorso di ristrutturazione, gettando le basi per un ambizioso progetto industriale di integrazione all’interno del Gruppo MoMa'.

Il Gruppo MoMa è stato assistito da Diego Prandini (Studio Alisei) per lo structuring dell’operazione e per gli aspetti fiscali e da Marco Benazzi Piani (Studio Legale Benazzi Piani) per gli aspetti legali.

Gruppo Ceramiche Ricchetti è stata assistita da Angelo Rodolfi e Daniele Piazzalunga (3X Capital), Antonio Tavella e Giada Caravello (Chiomenti), Federico Bonanni e Luigi Tolomei (KPMG).

