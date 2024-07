Migliora il tasso di occupazione in Appennino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli ultimi dati, aggiornati al 2022, rilevano che oltre ai 21 mila attuali e potenziali lavoratori, altre 17 mila persone di 15 anni e più sono escluse dal mercato del lavoro (inattivi), tra cui rientrano studenti, pensionati, casalinghe e altri soggetti demotivati dal contesto economico che non tentano un reinserimento occupazionale.



In media lavora il 53,2% della popolazione (tasso di occupazione): quota leggermente più bassa rispetto alla media provinciale che si attesta al 55%. Risulta lievemente inferiore anche il coinvolgimento della popolazione nel mercato del lavoro: il tasso di attività, infatti, che misura il rapporto tra forza lavoro e popolazione in età lavorativa, è pari al 55,4% rispetto al 57,9% della provincia di Modena. Nel 2022 il tasso di disoccupazione in montagna si attesta al 4,1%, mentre in provincia di Modena è il 5,1%.



Scendendo più nel dettaglio, il tasso di occupazione nel SLL di Fanano nel 2007 si attestava al 45,2% mentre nel 2022 era al 50,9%. Per quanto riguarda il SLL di Pavullo nel 2007 era al 53%, in linea con il 2022 in cui si registrava un 53,1%. Il tasso di occupazione del SLL di Pievepelago è quello che, dal 2007 al 2022, è cresciuto maggiormente, passando rispettivamente dal 43,7% al 56,2%. Anche il tasso di disoccupazione nelle aree considerate è cresciuto: nel SLL di Pavullo è passato dal 3% del 2007 al 4,1% del 2022. Nello stesso lasso di tempo, in quelli di Fanano e Pievepelago è passato rispettivamente dal 2% al 3,9% e dal 2% al 3,8%.



Negli ultimi 10 anni, come emerge dall’indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, è aumentato sia il numero di occupati sia di forza lavoro nei comuni montani, a fronte di un calo della popolazione. Questo porta a un innalzamento del tasso di occupazione, che dal 2012 al 2022, ultimo dato disponibile, cresce di 3,2 punti percentuali, in particolare nelle zone di Fanano e Pievepelago, e con una forte accelerazione dal 2015 in poi. A Pavullo, invece, si evidenzia una crescita più contenuta nell’arco di tempo considerato, pari a +2,4 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione conosce un picco nel 2013, in parte riassorbito negli anni successivi. La disoccupazione nell’ultimo anno risulta inferiore rispetto al valore del 2012 (-3 punti percentuali), pur rimanendo al di sopra di 1,3 punti rispetto al valore minimo del 2007 (pre crisi finanziaria).



«L’analisi del nostro ufficio studi – spiegano da Lapam Confartigianato – mostra un quadro ottimistico per l’occupazione nei territori appenninici. Il lavoro in montagna c’è e l’area offre diverse possibilità: motivo per cui dobbiamo agire concretamente per invogliare i giovani, ma anche gli imprenditori stessi, a dare valore a tutta la zona, investendo nel territorio, nelle infrastrutture e nei servizi così da rendere ancora più attrattiva la montagna».