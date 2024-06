Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con lo slogan “Giù le mani dal biomedicale!” lavoratrici e lavoratori, sindacalisti e cittadini, insieme ai lavoratori di tutte le altre imprese del distretto, sfileranno domattina per le vie di Mirandola. Il concentramento è alle ore 9.30 presso il piazzale della vecchia stazione delle corriere di Mirandola, sfilerà lungo la circonvallazione per terminare in piazza della Costituente dove ci saranno interventi da parte di sindacati e sindaci dei Comuni dell’Area Nord.'Vogliamo salvare il distretto dall’atteggiamento predatorio di multinazionali che mirano solo a massimizzare i profitti e alla finanziarizzazione delle imprese – spiegano i sindacati - Oggi siamo tutti chiamati a sbarrare la porta ad un modo di fare impresa tossico che può ammalare il biomedicale. Quindi, non lasceremo soli le lavoratrici e i lavoratori, tutti insieme teniamo altissima l’attenzione e portiamo questo tema anche in Europa – è l’appello rivolto a partecipare a tutta la cittadinanza mirandolese - Non possiamo essere una volta di più il terreno di caccia per manager senza scrupoli'.