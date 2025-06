Modena, ecco un altro negozio Coop: dopo l'Amcm il palazzo del Seminario

E' stato inaugurato oggi il nuovo negozio Coop nel centro di Modena, in Corso Canalchiaro 153, nel palazzo del Seminario, nei locali fino a pochi anni fa occupati da una filiale Bper.

Il negozio di Coop Alleanza 3.0, i lavori per la cui realizzazione erano cominciati a febbraio 2025, ha richiesto un investimento di 800mila euro: con la nuova Coop arrivano a 8 i negozi della Cooperativa all’ombra della Ghirlandina, il più recente è quello aperto all'ex Amcm meno di un mese fa.

Alla cerimonia odierna del taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Massimo Mezzetti, Domenico Trombone, presidente di Coop Alleanza 3.0 e Milva Carletti, direttrice generale della Cooperativa. Inoltre, erano presenti per Coop Alleanza 3.0 Andrea Volta, vicepresidente vicario e Edy Gambetti, vicepresidente.

Il minimarket ha una superfice di quasi 200 metri quadri e dà lavoro a 18 persone.