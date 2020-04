Modena, il bilancio del Comune, nel 2020 Tosap a 1,4 mln, via ai primi tagli

Lo avevamo definito, non a caso, il bilancio dell'altro mondo. Riferendoci alla manovra economica di previzione del Comune di Modena, approvata a fine marzo. Quella che ha previsto anche il contestato aumento del gettito Irpef per 1,5 milioni di euro, definite in un periodo pre-crisi. Documento che, come tale, non teneva conto degli effetti che la crisi economica legata all'emergenza Coronavirus (e di cui a Marzo erano ben chiari i tratti), avrebbe portato sul tessuto economico modenese. Una emergenza che contestualmente aveva ridotto gli spazi di discussione e di confronto politico all'interno del Consiglio comunale. Oggi i nodi iniziano a venire al pettine. Le aziende sono allo stremo delle forze e delle possibilità e per loro anche la sopravvivenza è a rischio. Bar, ristoranti, negozi al dettaglio sulla cui attività, in tempi 'normali', il Comune avrebbe puntato per generare un gettito fiscale importante in entrata. Nello schema che abbiamo riportato, e che sintetizza le voci di previsione inserite nel bilancio approvato, la dimensione di quanto, nel solo specifico dell'imposizione diretta sugli esercizi commerciali, si sarebbe generato. L'imposta comunale sulla pubblicità avrebbe generato 2.65 milioni di euro. Poi c'è la Tosap, Tassa di occupazione del suolo pubblico, divisa in temporanea e permanente, che nell'insieme delle due voci, avrebbe generato, nel 2020, circa 1,4 milioni di euro. Entrate derivanti da tassazioni che sarebbe a dire poco impopolare confermare nei confronti di chi non sta lavorando e, quegli spazi, non li sta occupando. Da qui la consapevolezza e la certezza che il bilancio approvato va cambiato radicalmente. Attraverso una poderosa variazione che ne ridefinisca i grandi numeri ed il sostanziale impianto. Quella che l'amministrazione prevede per l'estate. Giugno, forse luglio. Variazione che terrà conto di un primo intervento di merito. Quello sulla Tosap, che prevede, per il 2020, il taglio del 50%. Anche se è difficile prevedere la base sulla quale questo 50 per cento andrà ad incidere, considerato che purtroppo, alla riapertura concessa al 1° giugno, saranno diversi gli imprenditori quella tassa non la potranno pagare perché non saranno più nelle condizioni di aprire.



Un piccolo taglio in un mare di voci di entrata da rivedere (ci siamo già occupati di quelle relative alle multe). Ne è un altro esempio, quello della tassa di soggiorno, pagata da chiunque pernotti a Modena in strutture ricettive (hotel, b&b, ecc....). Conteggiata nel bilancio approvato in 750 mila euro e sulla quale per più di un milione, inciderà, in negativo, lo stop obbligato negli ultimi due mesi. Risorse in meno che prese ad una ad una sommate (consideriamo tutto il sistema delle rette per i servizi a domanda individuale, totalmente stravolte), forniscono un enorme flusso di denaro in assenza del quale il bilancio, così com'è, non può reggere. Soprattutto se si vuole continuare inalterata quella previsione di 132 milioni previsti in uscita. Salvo, un intervento, altrettanto poderoso del governo a favore degli enti locali, di cui, per ora, non pare esserci traccia. Anche per questo, in attesa del nuovo Decreto del governo, slittato di una settimana, il Sindaco di Modena nel tavolo, ha rimandato la risposta alle richieste avanzate dal mondo dell'economia. 'Un piano dettagliato - ha detto - lo potremo definire solo dopo il Decreto'



Gianni Galeotti