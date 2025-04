Modena, metalmeccanici ancora in sciopero: disagi alla viabilità ai Torrazzi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Si è tenuto questa mattina, come annunciato, con pesanti disagi alla viabilità il presidio metalmeccanici Fim Fiom Uilm in zona Torrazzi a Modena per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Federmeccanica-Assistal.

Il Ccnl Federmeccanica/Assistal scaduto a fine giugno 2024, riguarda un milione e mezzo di lavoratrici e lavoratori in Italia, circa 30.000 nella provincia di Modena. La trattativa (iniziata il 30 maggio 2024) si è interrotta dopo otto incontri ormai cinque mesi fa, precisamente il 12 novembre scorso, quando la parte datoriale ha presentato una “contro-piattaforma” rifiutando di negoziare sulla piattaforma dei lavoratori. Da allora, i sindacati hanno già effettuato 24 ore di sciopero complessive, che arriveranno a 32 con le ultime proclamate.