Modena, protesta Annovi Reverberi: lavoratori 'bloccano' Nonantolana

I lavoratori della Annovi Reverberi, ditta di Modena multinazionale tra i leader nella produzione di pompe idrauliche, oggi hanno proclamato 3 ore di sciopero nell'ambito della vertenza per il rinnovo del contratto aziendale. 'L'iniziativa - spiega Paolo Brini della Fiom-Cgil Modena - ha come obiettivo di sbloccare il tavolo di trattativa che ad oggi vede uno stallo sul tema del salario poiché la direzione aziendale per il momento si è dichiarata indisponibile ad accettare la richiesta di aumento salariale nelle modalità avanzate dalla Fiom/Cgil e dai lavoratori nella piattaforma'.Durante il presidio davanti ai cancelli dell'azienda gli operai hanno anche rallentato il traffico sulla via Nonantolana per mostrare alla cittadinanza le ragioni della propria lotta. Il sindacato e i lavoratori auspicano che la trattativa possa riprendere al più presto, in caso contrario proseguiranno nei prossimi giorni le iniziative di sciopero dentro e fuori l'azienda.