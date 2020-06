Monti: ‘Coop Alleanza 3.0, spero Turrini resti protagonista’

ha profuso dedizione

‘Con rammarico, non posso che condividere la decisione di Adriano Turrini di lasciare la guida di Alleanza Coop 3.0 per ragioni di salute. Immagino quanto possa essere stato difficile per un cooperatore di lungo corso come Adriano Turrini decidere di distaccarsi da una realtà nella qualee grande passione’. Così il presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti.‘Le scelte etiche e i valori cooperativi sono stati la stella polare del lavoro di Turrini e sono certo che continueranno a orientare le scelte di Alleanza Coop 3.0 nel futuro. Ad Adriano indirizzo un ringraziamento sincero, augurandomi che possa e voglia continuare a essere tra i protagonisti della cooperazione e possa presto superare i problemi di salute che lo hanno spinto a questa difficile scelta’.