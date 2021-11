Pubblico impiego: Fabio Bertoia confermato segretario Cisl Emilia Centrale

Fabio Bertoia è stato confermato segretario generale della Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale, il sindacato dei dipendenti pubblici che tra Modena e Reggio conta 4.700 iscritti.Completano la segreteria Wiliana Vignali e Gennaro Ferrara. Sono stati eletti dai delegati intervenuti al congresso della Cisl Fp, celebrato ieri a Rubiera.«La pandemia ha confermato la centralità dei servizi pubblici per la tenuta del nostro Paese, non solo dal punto di vista sanitario' – ha dichiara Bertoia'È auspicabile un cambiamento e ringiovanimento della pubblica amministrazione, che dovrà utilizzare al meglio le risorse del Pnrr.Compito del sindacato è favorire e accompagnare le innovazioni, facendosi sempre più prossimo ai lavoratori. Tra Modena e Reggio siamo presenti in oltre 200 aziende ed enti pubblici. Investiamo molto nella formazione affinché i nostri operatori e delegati – conclude il segretario generale della Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale – siano sempre più competenti e in grado di soddisfare i bisogni dei dipendenti pubblici modenesi e reggiani».