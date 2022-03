Reggio Emilia, il progetto Silk Faw sul tavolo dell'Europa

'Ho presentato alla Commissione europea un’interrogazione scritta sul progetto Silk Faw a Reggio Emilia, un’operazione con molti punti oscuri, appoggiata con entusiasmo dalla Regione Emilia Romagna. L’unica certezza del progetto è un consumo abnorme di suolo - 320 mila metri quadri - per uno stabilimento che nasce per produrre auto sportive di lusso elettriche, ma che, secondo le visure della Camera di Commercio, domani potrebbe diventare qualsiasi cosa'. Così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle che già era intervenuta sul tema ( qui ).'L’operazione è finanziata attraverso una società con sede nel paradiso fiscale delle Cayman. A fronte di soldi e posti di lavoro promessi, la Regione Emilia-Romagna ha già dato 4,5 milioni di euro di fondi europei, mentre il comune di Reggio Emilia ha rinunciato agli oneri di urbanizzazione per un’analoga cifra.