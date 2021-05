Silk Faw a Reggio Emilia, ora il M5s frena: 'Chi finanzia progetto?'

“L'operazione Silk-Faw ha suscitato unanimi entusiasmi. La nascita di un centro di produzione di automobili con investimenti per un miliardo di euro a Gavassa di Reggio Emilia porterà certamente posti di lavoro e nuove possibilità di sviluppo al nostro territorio. La modalità con cui sta prendendo forma suscita però perplessità, soprattutto di ordine finanziario e ambientale”. A intervenire a gamba tesa sul mega progetto che Reggio ha 'scippato' a Modena , sono i parlamentari M5S Sabrina Pignedoli, Davide Zanichelli e Maria Edera Spadoni.Un'inchiesta appena pubblicata a firma del giornalista Simone Russo sul sito della Pignedoli ( qui il link ) sottolinea diversi aspetti controversi.'Il nome Silk-Faw Automotive Group Ltd compare in pochissimi documenti pubblicati su internet. In uno di questi si legge che una società delle isole Cayman, la Silk Ev Cayman LP, avrebbe emesso un’obbligazione convertibile sottoscritta per il valore di 15 milioni di dollari da Ideanomics Inc. Questi 15 milioni sono esplicitamente destinati a finanziare l'operazione Silk-Faw: perchè fino ad ora questo non era stato reso pubblico? Quale il ruolo di Ideanomics in questa vicenda? Recentemente Ideanomics è stata protagonista del fallimento del progetto di una nuova borsa valori nel Delaware, finanziata anche con soldi pubblici - scrivono i parlamentari M5s -. Tempo prima in Connecticut il suo maggior azionista, Bruno Wu, aveva lanciato con Ideanomics un immaginifico business high tech sostenuto da 10 milioni di dollari pubblici, poi finito nel nulla. Il nome di Bruno Wu e di almeno una sua impresa si ritrova anche nei Panama Papers. Le origini dei capitali che si investiranno a Reggio Emilia si perdono quindi nei meandri di trust insondabili e paradisi offshore. È solo una piccola parte dell'investimento, ma è l'unica finora rintracciabile. Le aziende cinesi porteranno investimenti importanti, ma vengono anche a imparare in un distretto come la Motor Valley che il mondo ci invidia. È stato valutato l'impatto di una simile presenza sul futuro dell'automotive d'eccellenza italiano? Si sono considerate le conseguenze in prospettiva sui marchi europei e italiani? Si ha un'idea dell'impatto ambientale di questa nuova industria, che avrà un'estensione enorme, circa 320 mila metri quadrati? Le dichiarazione del presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini e del sindaco di Reggio Emilia Vecchi non sono state finora molto chiare riguardo allo sviluppo del progetto”.