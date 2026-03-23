Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum: per il M5S vittoria politica, per Forza Italia i nodi della giustizia rimangano sul tavolo

Referendum: per il M5S vittoria politica, per Forza Italia i nodi della giustizia rimangano sul tavolo

I coordinatori regionali M5S Croatti e Lanzi e FI Rosaria Tassinari

2 minuti di lettura
Due visioni prevedibilmente opposte quelle di Forza Italia e del Movimento 5 stelle a livello regionale sull'esito del referendum e la vittoria del NO. Il coordinatore regionale Rosaria Tassinari sulla necessità di una riforma strutturale della giustizia, pur accettando l’esito referendario. Il Movimento 5 Stelle interpreta la vittoria del No come una difesa della Costituzione e dell’autonomia della magistratura.

 

La coordinatrice regionale di Forza Italia, Rosaria Tassinari, ha espresso “rispetto per la volontà dei cittadini”, sottolineando l’alta affluenza e la partecipazione democratica. Pur riconoscendo la vittoria del No, Tassinari rivendica il forte impegno del partito a sostegno del Sì, ricordando la mobilitazione capillare messa in campo in tutte le province dell’Emilia‑Romagna, con oltre venti incontri pubblici e la presenza di numerosi esponenti nazionali.

 

Secondo Forza Italia, il risultato non cancella la questione centrale: “la necessità di una riforma della giustizia resta sul tavolo”. Il partito ribadisce la propria linea garantista e annuncia che continuerà a lavorare “in Parlamento e nei territori per un sistema giudiziario più efficiente ed equilibrato'.

 

Di segno opposto la lettura del Movimento 5 Stelle, che rivendica apertamente la vittoria del No. I coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi parlano di un risultato che “respinge una riforma che avrebbe indebolito le garanzie dei cittadini e rafforzato il peso della politica sulla magistratura”.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Per il M5S, il voto rappresenta un messaggio diretto al governo: “Sulla Costituzione non si scherza”.

 

A Modena, deputati, amministratori e coordinatori del M5S Stefania Ascari, Deputata, Giovanni Silingardi, Capogruppo in Consiglio Comunale, Vittorio Ferraresi, Assessore, Massimo Bonora, Coordinatore provinciale, Elisabetta Canovi, responsabile territoriale, forniscono una lettura fortemente politica, parlando di 'un punto di partenza per rafforzare una forza politica democratica e progressista'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Roberto Ricco: 'Referendum politicizzato, sono molto amareggiato'

Modena, Roberto Ricco: 'Referendum politicizzato, sono molto amareggiato'

Referendum, Comitato sì a Modena: 'Persa occasione di cambiamento'

Referendum, Comitato sì a Modena: 'Persa occasione di cambiamento'

Mezzetti: 'Trionfa il No, i cittadini si sono dimostrati innamorati della Costituzione'

Mezzetti: 'Trionfa il No, i cittadini si sono dimostrati innamorati della Costituzione'

Paradisi: 'Partecipazione e giovani, da referendum risultato importante, da qui alternativa al governo'

Paradisi: 'Partecipazione e giovani, da referendum risultato importante, da qui alternativa al governo'

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Referendum, clamorosa bocciatura per la Meloni: la sindrome-Renzi colpisce ancora

Referendum, clamorosa bocciatura per la Meloni: la sindrome-Renzi colpisce ancora

Spazio ADV dedicata a Intesi
Articoli più Letti Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, il tentativo di Mezzetti è reale, poi esistono altri poteri a partire da quello in corso Duomo

Modena, il tentativo di Mezzetti è reale, poi esistono altri poteri a partire da quello in corso Duomo

Francesca Albanese: 'Restituisco a Mezzetti la moneta che mi donò, servirà più a lui che a me'

Francesca Albanese: 'Restituisco a Mezzetti la moneta che mi donò, servirà più a lui che a me'

Articoli Recenti Via Emilio Po a Modena, ex Poliambulatorio Gulliver: degrado, rifiuti e persone senza fissa dimora

Via Emilio Po a Modena, ex Poliambulatorio Gulliver: degrado, rifiuti e persone senza fissa dimora

Referendum: per il M5S vittoria politica, per Forza Italia la riforma rimane sul tavolo

Referendum: per il M5S vittoria politica, per Forza Italia la riforma rimane sul tavolo

Referendum, affluenza in provincia di Modena al 67%, Modena supera il 70, vittoria del No

Referendum, affluenza in provincia di Modena al 67%, Modena supera il 70, vittoria del No

Il bluff del taglio delle accise: 'Governo Meloni fa cassa sulla salute per un bonus che nemmeno si è visto'

Il bluff del taglio delle accise: 'Governo Meloni fa cassa sulla salute per un bonus che nemmeno si è visto'