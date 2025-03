SanFelice 1893 Banca Popolare, approvato oggi il bilancio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci di SanFelice 1893 Banca popolare, presso il PalaRound di San Felice sul Panaro, con la partecipazione di 328 soci. Durante l’assemblea è stato approvato il bilancio di esercizio 2024 che mostra un utile netto di 2,5 milioni di euro, confermando la distribuzione del dividendo a soci e azionisti, nella misura di 0,25 euro per azione. Il patrimonio netto della Banca ammonta a 71,0 milioni di euro, contro 68,5 milioni di euro del 2023, con un incremento del 3,6%, per effetto dell’utile dell’esercizio e della variazione delle riserve da valutazione.

La raccolta totale da clientela (diretta più indiretta) registra una crescita del 5,6% rispetto al 2023 passando da 1,3 miliardi di euro a 1,4 miliardi di euro, trainata dal +3,4% della raccolta diretta che nel 2024 registra un valore di 762 milioni di euro, contro i 736 milioni di euro a fine 2023. Anche gli impieghi verso clientela risultano in crescita, registrando un incremento da 1,037 miliardi di euro del 2023 a 1,045 miliardi di euro nel 2024 (+0,8%). Rimangono capienti gli indicatori patrimoniali della Banca rispetto ai minimi regolamentari: il Total capital ratio, principale indicatore di solidità patrimoniale che misura il rapporto tra il patrimonio di vigilanza della banca e i crediti concessi ai clienti ponderati per il rischio, si attesta al 15,76%.

Gli indicatori di qualità del credito evidenziano un miglioramento rispetto al passato, con un NPL Ratio lordo, ossia il rapporto tra i crediti deteriorati e il totale dei crediti concessi, che si attesta al 4,8% (5,1% nel 2023). La qualità del credito trova conferma anche nel Texas ratio, indicatore sintetico in grado di stabilire se una banca è in grado di coprire con le sue risorse il rischio di credito, che diminuisce al 33,1% rispetto al 34,5% dell’anno precedente.'Non sono presenti nell'attivo di bilancio né titoli “tossici”, né operazioni in derivati e la posizione di liquidità rimane sostanzialmente solida e in linea con i criteri normativi vigenti. Il bilancio approvato oggi testimonia la solidità e il rafforzamento della nostra banca. In un arco temporale di cinque anni, siamo riusciti a consolidare i nostri risultati, migliorando ulteriormente la posizione patrimoniale, la qualità degli attivi, la gestione dei rischi e la capacità di generare valore' ha commentato Flavio Zanini, presidente del Consiglio di Amministrazione. Oltre al Presidente, hanno partecipato all’Assemblea gli altri membri del Consiglio di amministrazione: il vicepresidente e Segretario Alberto Bergamini e i consiglieri Raffaella Manes, Paolo Di Toma, Tiziano Rovatti, Stefania Silingardi e Pierluigi Capelli; il Direttore Generale Vittorio Belloi, il Vice Direttore Simone Brighenti; per il Collegio sindacale hanno partecipato il Presidente Alessandro Clò e i sindaci Giovanni Carlini e Cristina Calandra Buonaura.L’Assemblea ordinaria, oltre all’approvazione del Bilancio di esercizio 2024, ha determinato il soprapprezzo di emissione delle nuove azioni e l’importo da destinare a beneficenza per il 2025. L’Assemblea ha poi esaminato favorevolmente le politiche di remunerazione per il 2025. Nell’ultimo punto all’ordine del giorno si è provveduto alla nomina di 3 amministratori con la conferma di Paolo di Toma, giunto in scadenza di mandato il 31 dicembre 2024, la nomina di Marcello Pellacani per la carica di Consigliere di Amministrazione per il triennio 2025/2027 e la nomina di Pierluigi Capelli per la carica di Consigliere di Amministrazione per l’esercizio 2025, cooptato in data 29 novembre 2024 in sostituzione del dimissionario Mario Ortello del quale, a norma di Statuto, assume la scadenza. Non sono state presentate ulteriori liste, oltre a quella proposta dal Consiglio di amministrazione.'L’assemblea dei soci rappresenta un’importante occasione per riconoscere e ringraziare il prezioso contributo di tutti coloro che, con il loro impegno quotidiano, rendono possibile il percorso di crescita della nostra banca. I risultati odierni sono il riflesso dell’impegno costante dei nostri dipendenti, della fiducia di soci e clienti e dell’interazione continua con la comunità. Siamo profondamente attenti alle esigenze di tutti i nostri interlocutori, investendo nel benessere e nel futuro dei nostri dipendenti, rispondendo alle aspettative di soci e clienti, e contribuendo attivamente alle iniziative della comunità. È proprio grazie a questa sinergia e a una collaborazione che coinvolge tutte le parti che guardiamo con ottimismo alle sfide future - ha detto Belloi -. Infine, l’Assemblea ha colto positivamente la notizia dell’apertura di una nuova filiale entro l’estate a Pavullo nel Frignano, a conferma dell’attenzione e della vicinanza al territorio'.