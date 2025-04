Sassuolo, inaugurato con Muzzarelli e Trombone Ipercoop di via Bertoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si è accesa una nuova insegna Coop oggi, 3 aprile, a Sassuolo: è quella dell’ipercoop Sassuolo di via Bertoli, all’interno del parco commerciale all’interno della riqualificata area ex Cisa-Cerdisa.

Nei lavori di realizzazione del nuovo negozio, iniziati a fine 2023, Coop Alleanza 3.0 ha investito 4 milioni di euro. Il nuovo presidio della Cooperativa prende il posto del superstore Coop di Mezzavia che ha chiuso il 29 marzo.

Ala cerimonia hanno partecipato Matteo Mesini, sindaco di Sassuolo, Marco Biagini, sindaco del Comune di Fiorano Modenese, il consigliere regionale Pd Giancarlo Muzzarelli, Domenico Livio Trombone, presidente di Coop Alleanza 3.0, e Milva Carletti, Direttrice Generale della Cooperativa.

Oltre a loro, per la Cooperativa erano presenti anche il Vicepresidente Vicario Andrea Volta, il Vicepresidente Edy Gambetti e, in rappresentanza dei soci Coop, Rossano Gianferrari, presidente Zona Modena Sud. Dopo i saluti istituzionali, don Jacek Rudziewicz, della parrocchia di Braida San Giovanni Apostolo ed Evangelista, ha benedetto la struttura.

A partire dalle 18 è previsto lo spettacolo dei giovani cantanti della Sonus Academy, accademia musicale di Sassuolo. Special guest il Maestro Marco Dieci che eseguirà brani di Pierangelo Bertoli accompagnato da Gigi Cervi, storico bassista di Bertoli e il cantautore Nero.